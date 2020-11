Zwei Rettungseinsätze am Zirbitzkogel

Gegen 12 Uhr kam eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag beim Abstieg vom Zirbitzkogel in einem Geröllfeld aus eigenem Verschulden zu Sturz und zog sich dabei eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Aufgrund der starken Schmerzen war ein selbstständiges Absteigen nicht mehr möglich, sodass die Frau vom Rettungshubschrauber C 17 zur weiteren Behandlung ins LKH Bruck an der Mur geflogen wurde.