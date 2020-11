Radfahrer und Wanderer nahmen den Gaisberg ein

„Herrlich, so sollte es immer sein.“ Ein Radfahrer sprach aus, was sich viele weitere Radfahrer am Samstag auf der Gaisbergspitze gedacht haben. Hunderte Wanderer und Radler stürmten den Hausberg der Salzburg - für Autos und Motorräder ist der Gaisberg an diesem Wochenende komplett gesperrt.