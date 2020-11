Häufchen Elend! Verstappen kauert neben Mülltonne

So nahe dran an der Poleposition ist er lange nicht mehr gewesen, beinahe wären die stets so dominanten Mercedes von Max Verstappen, ihrem ersten Verfolger, tatsächlich in die Schranken gewiesen worden - doch statt Jubel, Trubel und Heiterkeit hat es beim Niederländer nach dem Qualifying nur Ärger und Enttäuschung gegeben! Auf den letzten Drücker entriss ihm Milliardärssohn Lance Stroll die Pole - zu viel für Verstappen, den in allen Trainings sowie in Q1 und Q2 Allerschnellsten. Wie ein Häufchen Elend kauerte er hernach in der Box, gleich neben einem Müllcontainer ...