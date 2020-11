Corona: Der steirische Handel ist in argen Nöten

Herr Wohlmuth, auch weite Teile des Handels stehen vor einem zweiten Lockdown - aber schon in den letzten Tagen waren viele Geschäfte von Leere geprägt. Wie ist aus Sicht des Spartenobmanns der aktuelle Stand der Dinge?

Seit die Gastro zu ist, geht im Handel vielfach gar nichts. Da merkt man wieder, wie sehr die beiden Partner zusammenhängen, dass Bummeln und Gustieren eine wichtige Kombination sind; es fehlt an Stimmung. Jetzt, wo die Coronazahlen so hoch sind, sind die Leute verunsichert, bleiben im Zweifelsfall lieber zuhause.