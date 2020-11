DNA-Treffer überführte Schrebergarten-Einbrecher

Zwischen 1. und 2. Oktober brach der vorerst unbekannter Täter in drei Schrebergärten in Innsbruck- Mooserfeldweg ein, bei zwölf weiteren an derselben Tatörtlichkeit blieb es beim Versuch. Der Gesamtschaden lag im unteren vierstelligen Eurobereich. Durch einen Spurentreffer (DNA) konnte nunmehr ein 53-jähriger Rumäne als Täter ausgeforscht werden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig, die Anzeige erfolgt auf freiem Fuß. Ein Tatzusammenhang mit weiteren Schrebergarteneinbrüchen ist noch Gegenstand der Ermittlungen.