Nie mehr 2. Klasse: leistbar zusatzversichern

Bereits jeder Dritte in Österreich ist zusatzversichert. Das ist trotz hoher Prämien beachtlich. Doch Optionstarife machen bereits einen günstigen Einstieg in den privaten Zusatzschutz leistbar, weiß Reinhold Baudisch, durchblicker Fixkosten-Experte und Geschäftsführer. Wer bei der privaten Krankenversicherung vergleicht, ist immer klar im Vorteil: Bei Preisunterschieden von 25 Prozent, können sich gerade Familien bis zu 1.356 Euro pro Jahr an Bargeld einsparen.