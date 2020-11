Ibiza-Video: Grüne stimmen mit Opposition

Hält das Timing, trudelt am Donnerstag beim Verfassungsgerichtshof ein Antrag ein, der ausnahmsweise nichts mit dem Coronavirus zu tun hat. Wie berichtet, wollen SPÖ und NEOS mit dem Gang zum VfGH die Übermittlung der ungeschwärzten Fassung des Ibiza-Videos an den U-Ausschuss erwirken - ihr Antrag fand in einer Sitzung Mittwochabend auch die Zustimmung von FPÖ und Grünen.