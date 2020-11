Fasching in Corona-Zeiten: Hoffnung statt Humor

Faschingswecken abgesagt

Das traditionelle Faschingswecken am 11. November in vielen Gemeinden musste abgesagt werden. Auch das Kärntner Faschingswecken, das am 8. November in abgespeckter Form in Villach geplant war, fällt den Corona-Maßnahmen zum Opfer. „Wir müssen absagen“, bedauert Bruno Arendt, Landespräsident des Bundes der Österreichischen Faschingsgesellschaften. Dabei hätten ohnehin nur geladene Gäste und Gilden teilnehmen sollen. Nun hat es sich zumindest im November ausgelacht.