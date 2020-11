Nach Sturz von Leiter: Pensionist in Lebensgefahr

Laut Polizei wollte der Mann auf seinem Grundstück in Gaal (Bezirk Murtal) die Pflanzen an einem Rosenbogen schneiden. Dazu lehnte er die Leiter an den Rosenbogen und stieg hinauf. Die Leiter rutschte aber ab, der Pensionist stürzte nach hinten, schlug mit dem Hinterkopf auf und erlitt schwerste Kopfververletzungen.