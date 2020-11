Verhindert ein kleines Tier das große Kraftwerk?

Andritz und Porr beteiligt

Die Betreibergesellschaft, an der neben zwei Privaten (vertreten durch Anwalt Georg Eisenberger) auch die Andritz Hydro sowie die Porr Bau zu je einem Prozent beteiligt sind, will zu dem laufenden Verfahren nicht viel sagen. Fragen nach Projektkosten oder Bedenken zum Umweltschutz bleiben seitens des Andritz-Konzerns unbeantwortet, man lässt sich nur so viel entlocken: „Wir würden uns freuen, nach Erhalt und Vorliegen aller Genehmigungen die Ausrüstung für dieses Projekt zu liefern, um den weiteren Ausbau von erneuerbarer Wind- und Solarenergie in Österreich zu ermöglichen“, so Sprecher Michael Buchbauer.