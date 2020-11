Box auf Herd vergessen: Küche geriet in Brand

Gegen 8.10 Uhr kam es laut der Polizei zu dem Feuer. „Nach der Einfeuerung des Holzherdes in der Küche geriet in der Folge eine auf dem Herd vergessene Warmhaltebox in Brand.“ Eine 33-jährige Einheimische, die einen Knall hörte und daraufhin das Feuer entdeckte, setzte sofort die Rettungskette in Gang.