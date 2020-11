Dämpfer für Sturm: Test statt Cup!

Doch Schickers Bemühungen waren vergebliche Liebesmüh - ORF und ÖFB legten sich quer. Grund: Die organisatorischen Probleme (Bandenwerbung, TV-Produktion, etc.) seien zu groß. Die Klubs müssen in Zeiten von Corona flexibel sein, die Vertragspartner sind’s offenbar nicht.

Spiel in Pasching

„Schade, auch beim Stadion hätten wir von Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs grünes Licht gehabt. Aber okay, wir bestreiten jetzt in Pasching den Test gegen die LASK Juniors, danach hat die Mannschaft ein freies Wochenende.“ Der Cup-Nachtrag wird übrigens am 24. November steigen - drei Tage nach dem Schlager in Salzburg.