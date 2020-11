Rekord-Blamage! Superstar Brady spricht Klartext

Brady warf dabei erstmals seit neun Jahren drei Interceptions in einem Spiel. Doppelt bitter: Saints-QB Brees überholte seinen ewigen Konkurrenten auch wieder im Rekordrennen um die meisten Touchdown-Pässe. Brees steht nun bei 564 Pässen in die Endzone, Brady bei 561.Die Buccaneers verloren nach zuletzt drei Siegen in Serie auch das zweite Saisonduell gegen die Saints und damit die Vorherrschaft in der NFC South.