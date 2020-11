„Jeopardy!“-Moderator Alex Trebek gestorben

„Ikone verloren“

Der 1940 in Kanada geborene Moderator hatte die US-Ausgabe der Show „Jeopardy!“ (Gefahr) seit 1984 moderiert, gewann dafür mehrere Auszeichnungen und galt in Nordamerika als extrem beliebt. „Wir haben eine Ikone verloren“, schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau bei Twitter. Bei „Jeopardy!“ werden Wissensfragen gestellt und die Kandidaten können Geld gewinnen. Eine adaptierte Version der Show lief lange auch in Deutschland.