Velazquez gewinnt mit Authentic Breeders‘ Cup Kopieren

Das mit einem Preisgeld von 6 Millionen Dollar ausgestattete Rennen, das dieses Jahr in Keeneland (Kentucky) ausgetragen wurde, verlief nach dem gleichen Szenario wie das Kentucky Derby. Wieder ließ sich Velazquez von der ungünstigen äußeren Startposition nicht davon abhalten, sogleich zu attackieren, um an die Spitze zu gelangen. Einmal in Führung, hielt Authentic die Gegner bis zum Schluss sicher auf Distanz.