Ab 18 Uhr: Bayer Leverkusen gegen Mönchengladbach

Die Gastgeber feierten zuletzt zwei Pflichtspielsiege in Folge und sind sowohl in der Liga (vor dem Spieltag Vierter) und in der Europa League (sechs Punkte aus drei Spielen) auf Kurs. Nachdem Leverkusen in der vergangenen Saison die Champions-League-Quali knapp verpasst hatte, visiert man in dieser Spielzeit einen Platz unter den Top Vier an.