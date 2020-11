Lazaro erzielt Traumtor mit Ferse-Fallrückzieher

Es war in der Nachspielzeit und die Partie eigentlich schon zugunsten von Leverkusen gelaufen. Doch dann präsentierte Lazaro doch noch einen Treffer der Marke „Tor des Jahres“. Der ehemalige Salzburg-Spieler steht rund 12 Meter in einer eher aussichtslosen Position vor dem Tor. Aber dann kommt eine Flanke von Herrmann von der rechten Seite. Der ÖFB-Star riskiert und bugsiert die Kugel im Fallen mit der Ferse über den eigenen Kopf, über alle Gegenspieler und Bayer-Keeper Lukáš Hrádecký hinweg ins lange Kreuzeck. Was für ein sensationeller Treffer.