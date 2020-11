Ab 18.30 Uhr: Borussia Dortmund gegen FC Bayern

Für Aufregung sorgte in der Woche vor dem Showdown nicht nur Corona durch positive Tests bei Niklas Süle und Joshua Zirkzee, sondern einmal mehr auch der Vertragspoker von David Alaba. Der ÖFB-Star hatte am Montag angegeben, „aus den Nachrichten“ vom zurückgezogenen Angebot der Bayern erfahren zu haben. Laut einem Bericht des Fachmagazins „kicker“ vom Donnerstag sei Alaba aber am Vortag in einem 30-minütigen Vieraugengespräch von Sportdirektor Hasan Salihamidzic informiert worden.