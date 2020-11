Kofler gibt auch 2021 wieder in Moto3 Vollgas

„Mit der Verlängerung fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Es war alles andere als eine leichte Debütsaison bisher für mich. Die Dichte ist enorm, und die speziellen Voraussetzungen der Corona-Situation haben mir das Eingewöhnen in die WM nicht erleichtert“, berichtete Kofler in einer Aussendung aus Valencia, wo am Wochenende der 13. Lauf zur WM, der Große Preis von Europa, ausgetragen wird.