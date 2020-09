Rotes Kreuz: Blutspender sind nun dringend gefragt

„Aktuell ist der Lagerstand an Blutkonserven niedrig, so dass wir die Kärntner Bevölkerung dringend bitten, zur Blutspende zu kommen“, erklärt Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy. Die Blutpräparate seien für Therapie und Notfallversorgung auch in Zeiten von Corona wichtig. Außerdem würden aktuell viele Operationen nachgeholt, die wegen der Krise verschoben wurden. Freiwillige müssten darauf achten, dass bei jedem Anzeichen von Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Fieber keine Spende möglich sei.