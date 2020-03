Experte: „Betreuung bei Geburten ist gesichert!“

„Vielleicht nicht in gewohnten Umständen“

Georg Braune, Facharzt in der Ordination Focus-Gyn in Wien, beruhigt ob dieser außergewöhnlichen Umstände und getroffener Zutrittsbeschränkungen. Es sei „vollkommen klar, dass auch Geburten ,auf Notbetrieb laufen‘“, so der Experte. Jeder Frau sei „selbstverständlich eine Geburt gewährleistet“, auch wenn diese vielleicht nicht „in gewohnten Umständen, also in direkter Anwesenheit des Vaters oder der im Krankenhausbereich wartenden Großeltern“, erfolgen würde.