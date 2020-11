Terror und Corona: „Extrem ungute Kombination“

Lueger-Schuster: „Das muss erst mal ein Stück weit verarbeitet und verstanden werden. Problematisch wird es, wenn das länger als einige Wochen andauert. Wenn man sich nicht aus dem Ereignis lösen kann, wenn immer wieder Bilder auftauchen oder man möglicherweise immer wieder einen Albtraum hat.“ Erkennt man bei sich Tendenzen potenziell ähnliche Situationen auch längerfristig zu vermeiden bzw. zuckt man auch nach längerer Zeit noch bei jedem Folgetonhorn „extrem zusammen“ und wähnt sich „wieder genau in der Situation in jener Nacht“, sollte man aufmerksam werden und professionelle Hilfe in Betracht ziehen.