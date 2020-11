18-Jähriger bei Auto-Überschlag verletzt

Der Mann aus Bulgarien fuhr bei Weitwörth (Gemeinde Nußdorf am Haunsberg) in Richtung Salzburg, als er plötzlich mit dem Auto von der Straße abkam. Sein Fahrzeug überschlug sich in der angrenzenden Böschung und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Lenker wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.