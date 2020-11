Bayerns Champions-League-Serie immer unheimlicher

79 Minuten lang brachte Red Bull Salzburg den großen FC Bayern München in Verlegenheit und musste am Ende doch Bekanntschaft mit der bayrischen Dampfwalze machen. Mit dem 6:2-Kantersieg feierten David Alaba und Co. den 14. (!) Erfolg in der Königsklasse in Folge. Eine Mega-Serie, die immer unheimlicher wird.