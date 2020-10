Lienzerin sammelt Bilder für die Ewigkeit

Millionenfach besuchte Webseite

Daher waren Sterbebilder für Forscher, Angehörige und Interessierte meist nur in Privatsammlungen oder Museen zugänglich oder konnten in mehr oder weniger zufälliger Zusammenstellung in Kapellen betrachtet werden. Seit 2012 betreibt jedoch Christine Schwemberger aus Lienz in einer Privatinitiative die inzwischen millionenfach besuchte Website www.sterbebilder.schwemberger.at