Dirk Heidemann: „Ich bin ein bunter Hund.“

Hatten Sie es als Kind nicht manchmal schwer?

Nein, für mich war das nie ein Problem, weil ich habe immer eine große Klappe gehabt. Auch in der Schule. Da war ich immer Klassensprecher. Wenn einer irgendeinen blöden Spruch gesagt hat, na der hat was gehört! Der hat nie wieder was gesagt. Ich bin da recht resolut. Ich habe mich immer durchgesetzt, und mir war es egal, was sich Leute damals dachten - und auch heute: Das ist doch meine Sache! Ich liebe das, und wer’s nicht mag, der mag’s eben nicht.