Krebsforscherin Angelika Amon 53-jährig gestorben

Internationale Foschungskarriere

Amon, geboren am 10. Jänner 1967 in Wien, studierte an der Universität Wien Biologie und war eine der ersten Studenten am 1988 eröffneten Institut für Molekulare Pathologie (IMP). Nach ihrer Tätigkeit im Whitehead Institute for Biomedical Research in Cambridge (USA) wechselte sie 1999 an das MIT, wo sie seit 2011 einen Lehrstuhl für Krebsforschung innehatte.