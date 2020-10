„Deutsche Maßnahmen auch für uns perfekt“

Norbert Nowotny, Virologe der Vetmed Uni Wien, glaubt, dass die ab kommender Woche in Deutschland in Kraft tretenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie „auch für uns perfekt passen“ würden. In ORF-„Wien heute“ sagte er am Donnerstagabend: „Ich weiß, das ist restriktiv, aber notwendig.“ Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich oder Tschechien eingeführt werden, hielt der Experte vielleicht „noch nicht für notwendig“.