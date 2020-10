Aufregung um Ausschuss: Ein Ibiza-Lockdown droht

Kommt der Ibiza-Lockdown? Diese Frage stellt sich nach einem „Krone“-Bericht. Kathrin Glock, Ehefrau von Waffen-Hersteller Gaston, soll am 26. November Auskunft erteilen zu Spenden an die FPÖ und Gegenleistungen (was Glock und FPÖ dementieren). Sie wolle das Corona-Risiko mit der Wien-Reise nicht eingehen, ansonsten könnte sie daheim ihren 91-jährigen Mann gefährden, so die 39-Jährige.