100 Kilogramm geballte Power für den Eiskanal

Der Grundstein für Erfolge im Winter werden im Sommer gelegt! Das gilt auch für den Feldkircher Kristian Huber, der in der kommenden Saison als Anschieber des „Bob Österreich 1“ die Eiskanäle der Welt mit bis zu 150 km/h hintunterrasen wird. Um in absoluter Topform in den Winter zu starten, hat der 23-Jährige in den letzten Monaten nochmals ordentlich zugelegt.