Kampf um MAN-Werk: Heute erster Gipfel in Steyr

Mehr als 4000 Menschen nahmen am 15. Oktober am Protestmarsch und der Kundgebung in Steyr teil, mit der unterstrichen wurde, dass die geplante Schließung des MAN-Werks in Oberösterreich nicht einfach so hingenommen wird. Exakt zwei Wochen danach beginnen heute am Standort des Lkw-Herstellers in Steyr die Verhandlungen zwischen Konzernführung und den Belegschaftsvertretern, der Werksleitung und der Gewerkschaft.