Transporter voller Diebesgut auf A8 gestoppt

Beifahrer über Nacht in Haft

Dem Fahrer konnte vorerst keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden, weshalb dieser die Dienststelle noch am selben Tag verlassen konnte. Die beiden Mitfahrer wurden wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls festgenommen und mussten die Nacht in der Haftzelle in Piding verbringen. Am Sonntag wurden sie dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt, um die Haftfrage zu klären. Dort wurde entschieden, dass sie zunächst auf freien Fuß gesetzt werden, da beide über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen und somit für die Justiz greifbar sind.