Pinker Kuheuter-Ballon schwebte über Wien hinweg

Das Wetter war in diesem Fall gnädiger: Nachdem eine dichte Wolkendecke einen Blick auf den Überflug der Bundesheer-Jets über den Wiener Heldenplatz verhindert hatte, ließ sich für Himmelsbeobachter am Montagnachmittag zumindest ein anderes Flugobjekt sehr gut beobachten: ein Heißluftballon in Form eines pinken Kuheuters.