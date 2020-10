„Wir waren alle komplett orientierungslos“

Mein Papa sagte immer: „Hör zu, Bub: Essen und trinken müssen die Leute immer. Das ist ein krisensicheres Gewerbe.“ Dachte ich auch. Doch was ist geschehen? Dieses Wochenende vergesse ich nie mehr. Binnen weniger Stunden prasselte eine Stornowelle auf mich ein. 90 Prozent der Reservierungen waren weg. Abends um acht war das Lokal praktisch leer, was ich so noch nie erlebt habe. Ich saß da wie gelähmt. Fassungslos. Dann holte ich die Schlüssel und machte den Laden dicht. In den folgenden Tagen und Wochen war ich in betrieblicher Hinsicht enorm gefordert. 21 Mitarbeiter, meine Frau und ich -alle komplett orientierungslos. „Chef, was geschieht mit den Lebensmitteln?“ „Werden wir jetzt entlassen?“ „Was ist überhaupt Kurzarbeit?“ Telefonate ohne Ende. Mit Kollegen in meiner Branche, mit dem Steuerberater, der auch nicht weiter wusste. Es gab überhaupt keine Informationen, sei es von der Wirtschaftskammer oder von der Politik. Es hieß nur Lockdown. Mehr nicht. Mir hat es wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen.