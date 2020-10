„Ich will Gerechtigkeit für meinen toten Mann“

„Vor einem Jahr war er noch so lebensfroh“

Die 66-Jährige sitzt jetzt auf einer Ledercouch in ihrem wunderschönen Haus in Sankt Peter in der Au (NÖ), auf dem Schoß Katze „Daisy“, „die Werner so sehr geliebt hat“. Unaufhörlich laufen Tränen aus den Augen der Frau, als sie über ihr Drama zu reden beginnt, „das für mich nicht vorhersehbar gewesen ist“. Und als wollte sie das Gesagte beweisen, zieht sie ein Foto aus ihrer Westentasche. Das Bild zeigt ihren Mann, er steht lachend vor einer Bergbauernhütte. „Die Aufnahme wurde vor genau einem Jahr gemacht, bei einem Urlaub in Osttirol.“