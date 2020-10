Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Die zehnjährige Hündin Mathilde ist ein Traum. Obwohl sie acht Jahre in einem sardischen Canile verbracht hat, ist sie total menschenbezogen, geht sehr brav an der Leine und kann vom Spazierengehen gar nicht genug bekommen. Ein kleines Minus gibt’s in Hildes Lebenslauf aber doch: Sie hat einen ausgeprägten Jagdtrieb und Katzen gehören nicht zu ihren Freunden. Für Hilde wünschen wir uns ein Zuhause im Grünen bei aktiven Menschen, die viel mit ihr unternehmen und auch gerne mit ihr kuscheln. Fenja’s Tierhilfe, Tel.: 0681/2072 44 53.