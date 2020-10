Pensionist versteckte sich vor falschen Polizisten

Mit der Geschichte über Einbrecher, die in Baden gewissermaßen am laufenden Band zuschlagen sollen, jagte der angebliche Kriminalbeamte dem Pensionisten am Telefon einen gewaltigen Schrecken ein. Er überzeugte den 87-Jährigen sogar, etliche tausend Euro vom Konto abzuheben, um das Geld einem „Polizisten“ zur Verwahrung zu übergeben. Als der falsche Ermittler am Abend dann an der Tür Sturm läutete, wurde das Opfer zum Glück skeptisch. „Der Pensionist verschanzte sich im Haus, öffnete dem Betrüger nicht“, berichtet ein echter Beamter der Stadtpolizei. Anzeige erstattete der Rentner allerdings erst am nächsten Morgen – der Betrüger war daher längst über alle Berge.