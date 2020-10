Ein Teil der Geschichte

Wissen Sie, woher die „Krone“ ihren Namen hat? Als Zeitungsgründer Hans Dichand 1959 die Rechte am Titel der ursprünglichen „Kronen Zeitung“ erwarb, wählte er bewusst den traditionellen Namen. Dieser geht nicht etwa auf ein Schmuckstück des Kaisers zurück, sondern hat seinen Ursprung im damaligen Preis für ein Zeitungsabo, das für einen Monat eine Krone kostete. Vom Jahr 1900 an berichtete die Zeitung über wichtige Ereignisse, wie etwa über den Tod von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1916. Dass am 15. Juli 1922 zur feierlichen Eröffnung des burgenländischen Landtages auch der damalige Bundespräsident Michael Hainisch kam, stand selbstverständlich in der alten „Krone“.