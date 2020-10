Bundesheer-Leistungsschau heuer nur im Wohnzimmer

Ruzowitzky zeigt „mein Heer“

Die Ereignisse am Heldenplatz werden vom Fernsehen live übertragen. Die Übertragung wird durch Kurzfilme vom österreichischen Oscar-Preisträger Ruzowitzky bereichert. In diesen Filmen wird das Heer von einer Frau, einem Migranten und einem Heeresangehörigen mit Behinderung präsentiert, erklärte Ruzowitzky. Damit wolle er zeigen, dass das Heer in der Gegenwart angekommen sei und „auch mein Heer ist“. Diese Entwicklung in die „richtige Richtung“ habe er versucht „propagandistisch“ zu fördern. Er wollte weg von den alten Vorstellung eines „großen, blonden und etwas doofen Soldaten“, so der Filmregisseur.