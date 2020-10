Vorsicht! Die Frau Doktor schießt scharf

Wie so oft im Leben führte der Zufall Regie. Als sich WHA-Klub BT Füchse im Sommer auf Trainersuche befand, klopfte man auch bei einem kroatischen Klub an. Dessen Coach kam zwar nicht, dafür gab er den Obersteirern den Tipp mit Slavica Schuster-Levak. „Mit ihr ist uns ein Goldgriff gelungen“, meint BT-Obmann Heinz Rumpold zur Verpflichtung seiner Scharfschützin, die in den ersten fünf Runden durch die Liga bulldozerte.