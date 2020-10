Fivers zahlen Lehrgeld in der European League

Oma hätte es gut gefallen

Für viele der Gäste war der Tag da schon fast 15 Stunden alt - um 7.30 Uhr war Treffpunkt, nach der Ankunft am Flughafen in Warschau folgte eine zweistündige Busfahrt, nach der Hallenbesichtigung ein Schläfchen im Hotel. „Dessen Einrichtung meiner Oma gut gefallen hätte“, so Eckl. Der nicht nur die schwarzen Dienstwagen jedes einzelnen Gegners, sondern auch die Garderoben bestaunte: „Drei Räume pro Team, eine andere Liga.“ Auch sportlich. Was man nach einer bärenstarken ersten Hälfte der Fivers mit herrlichen Kombinationen und beeindruckenden Gewaltwürfen (Stefanovic) zur Kenntnis nehmen musste.