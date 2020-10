Wettbetrug! Basketball-Liga sperrt zwei Spieler

Bei einem Spieler wird die vorläufige Suspendierung aufgrund der derzeitigen Beweislage aufgehoben, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Disziplinarverfahren in Bezug auf Verdacht der Spielmanipulation bleibe jedenfalls in allen Fällen bis zum Abschluss der behördlichen Ermittlungen aufrecht. „Die Causa ist für uns aber nicht abgeschlossen, solange sie nicht lückenlos aufgeklärt ist. Selbstverständlich werden wir die zuständigen Behörden dahingehend weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen“, hielt Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann fest.