Corona: Austria-Stürmer Hadzic positiv getestet

Nach Rücksprache zwischen Teamärztin Dr. Christiane Loinig und den zuständigen Behörden haben sich die Violetten in häusliche Quarantäne begeben. Der Trainingsbetrieb darf fortgesetzt werden, in dieser Woche wird noch ein weiterer PCR-Test durchgeführt. Fällt auch dieser durchgehend negativ aus, kann die Zweitliga-Partie am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Lafnitz stattfinden.