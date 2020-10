Harry will für Archie bessere Kindheit als seine

In dem Gespräch, das in der Sonder-Ausgabe der britischen „Vogue“ mit Herzogin Meghan als Gastredakteurin zu lesen ist, sagte der rothaarige Prinz: „Sicherlich, so intelligent wie wir sind oder so entwickelt wie wir alle sein sollten, sollten wir in der Lage sein, für die nächste Generation etwas Besseres zurückzulassen.“