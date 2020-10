GenussCard verzeichnete einen Rekord-Sommer

Bis 31. Dezember: Verlängertes GenussCard-Erlebnis

Als kostenlose Eintrittskarte verbindet die GenussCard die besten Angebote aus drei Regionen - und wird heuer im Thermen- und Vulkanland Steiermark, in der Oststeiermark sowie der Süd- und Weststeiermark erstmals bis Ende des Jahres ausgegeben. „Wir haben beschlossen, die diesjährige Saison nicht wie üblich am 31. Oktober, sondern erst am 31. Dezember zu beenden. Damit wollen wir unseren Gästen die Möglichkeit bieten, die zahlreichen GenussCard-Angebote trotz den vorangegangenen Lockdowns, auch in vollen Zügen auskosten zu können“, so Gruber. Für die verlängerten Monate November und Dezember wurde ein spezielles Winterprogramm mit insgesamt 154 Ausflugszielen zusammengestellt, um den Gästen zu dieser Jahreszeit ein besonderes Erlebnis bieten zu können.