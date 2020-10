Schröcksnadel: Freude überwog Ärger über Debakel

Das große Ganze sei an diesem Wochenende aber wichtiger gewesen als die sportlichen Ergebnisse. „Auch wenn ich tauschen könnte, würde ich die gute Organisation dem Sieg vorziehen“, so Schröcksnadel. Und was die Organisation betrifft, sei alles aufgegangen, was sich der ÖSV als Veranstalter vorgenommen habe.