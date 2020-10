Merkel-Appell: „Bleiben Sie, wenn möglich, daheim“

Angesichts der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen - das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete am Samstag den dritten Tag in Folge ein jeweils neues Allzeithoch für Deutschland - hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Reise- und Kontaktbeschränkungen aufgerufen. „Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort“, appellierte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast (siehe oben) an ihre Landsleute. Der vergleichsweise entspannte Sommer sei vorbei, schwierige Monate stünden bevor, so die Kanzlerin.