„Die Unsicherheit hat sehr viele Ängste ausgelöst“

Bei jedem Fünften in Österreich treten depressive Symptome auf: So ernst steht es seit Beginn der Pandemie um unsere psychische Gesundheit. Was bei Symptomen zu tun ist und wie sich jeder Einzelne schützen kann, besprechen Psychotherapeut Karl-Heinz Teubenbacher und die Leiterin der psychotherapeutischen Ambulanz in Wien, Vanja Poncioni-Rusnov, diese Woche bei „Moment Mal“ mit Damita Pressl.