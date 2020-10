Diebe zapften über Monate Diesel ab

Seit Juni 2019 sollen die beiden regelmäßig mit ihrem VW Golf über die Grenze gefahren und landwirtschaftliche Maschinen sowie Bewässerungsaggregate heimgesucht haben. Als sie Donnerstag angehalten wurden, hatten sie zuvor 290 Liter von einem Mähdrescher in Podersdorf abgezapft. Zugeschlagen hat das Duo nicht nur im Bezirk Neusiedl am See, sondern auch in den niederösterreichischen Bezirken Gänserndorf und Bruck an der Leitha. Insgesamt sollen sie 40 Diebstähle begangen haben.