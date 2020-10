Grazer Football-Giant im Blickfeld der US-Scouts

Zur „NFL International Combine“, die am 11. Oktober im Footballzentrum Tivoli in Innsbruck stattfand, kam Markus Schaberl durch seine guten Testergebnisse beim „CFL Combine“ im Jänner 2020, wo er sich aus Spaß am Wettbewerb und ohne große Hoffnungen eingeladen zu werden angemeldet hat. Schaberl schaffte 2019 den Sprung ins Bundesligateam der Graz Giants. In seiner Jugend spielte Schaberl bis zum 19. Lebensjahr Volleyball beim UVC Graz und in der Volleyball Akademie an der HIB Liebenau.